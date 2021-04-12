Путин отнес к киберугрозам ограничение доступа к передовым технологиям и кибератаки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия считает использование кибертехнологий террористами и экстремистами, подрыв суверенитета, монополизацию и ограничение отдельными странами доступа к передовым технологиям угрозами в сфере международной информационной безопасности. Об этом говорится в Основах госполитики РФ в этой сфере, утвержденных в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным.

"Основными угрозами международной информационной безопасности являются <…> использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка информационно-коммуникационных технологий, ограничения доступа других государств к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства", - говорится в документе.

К числу основных угроз международной информационной безопасности отнесено также использование кибертехнологий в военно-политической и иных сферах в целях подрыва суверенитета и нарушения территориальной целостности государств, а также осуществление других действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности. Кроме того, среди основных угроз в этой области указано использование кибертехнологий в террористических, экстремистских и преступных целях, а также "для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру".