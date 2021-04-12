Лавров: Россия старается помочь Ирану и США вернуться к выполнению ядерной сделки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москва стремится помочь Тегерану и Вашингтону найти нужное решение в вопросе возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA.

Министр подчеркнул, что российская сторона убеждена в отсутствии разумной альтернативы СВПД. "Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, самый эффективный путь к сохранению договоренностей 2015 года лежит через неукоснительное выполнение странами-подписантами своих обязательств. Запуск предметных переговоров на этот счет на венской площадке с участием иранских и американских представителей вселяет определенную надежду. Прежде всего на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены", - указал Лавров.

По его словам, это "создаст необходимые условия для возвращения Ирана к выполнению требований ядерной сделки как в части транспарентности, так и по реконфигурации иранской ядерной программы". "Со своей стороны стараемся помочь Вашингтону и Тегерану выйти на нужное решение", - подчеркнул министр.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД: России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. В австрийской столице находился и спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений СВПД. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения ядерных обязательств Тегерана.