Посольство РФ в Париже: действия Киева в Донбассе стали следствием попустительства Запада

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Последовательное нарушение Киевом договоренностей по Донбассу стало следствием попустительства со стороны западных стран. Такое мнение высказал в эфире телеканала RT France руководитель пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов.

"Нынешнее поведение Украины является следствием отсутствия реакции со стороны западных гарантов на ее нарушения. Сегодня Украина чувствует полную вседозволенность и продолжает нарушать минские соглашения", - отметил он. "Украинские войска находятся там, где их не должно быть в соответствии с минскими соглашениями", - добавил Паринов.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского во Францию он констатировал, что Киев в последнее время усилил "международную активность, чтобы привлечь как можно больше поддержки со стороны западных стран". Дипломат заявил о несостоятельности утверждений о том, что Россия несет угрозу Украине. Он добавил, что, несмотря на обеспокоенность западных партнеров, российские войска перемещаются только в пределах национальных границ РФ.

"Россия является одним из гарантов мирных соглашений и никогда не совершала агрессии против Украины", - подчеркнул Паринов.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.