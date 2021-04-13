Лавров направится в Иран для обсуждения условий возвращения США в ядерную сделку

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибудет в Иран после обстоятельных переговоров в Египте. Программа визита главы российской дипломатии предусматривает переговоры с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также встречи с президентом республики Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммадом Багером Галибафом.

Как отметили накануне в МИД РФ, стороны намерены уделить основное внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Помимо этого, в повестке переговоров находится ряд актуальных международных тем, включая текущую ситуацию в Сирии, Афганистане, Йемене и зоне Персидского залива.

Москва также рассчитывает на обстоятельный диалог с Тегераном по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, в первую очередь по реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также по другим аспектам экономической сферы. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии рабочей поездки Лаврова, "будут обсуждаться перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей между Россией и Ираном, дальнейшее сотрудничество по борьбе с коронавирусом".

Согласовать противоположные позиции

Визит Лаврова в Тегеран состоится в ответственное и напряженное время, когда решается дальнейшая судьба СВПД. С момента выхода США из соглашения в 2018 году Россия боролась за сохранение ядерной сделки, поддерживая постоянный контакт с оставшимися участниками, в особенности с Ираном. Москва также призывала Вашингтон прекратить деструктивную политику, отказаться от антииранских санкций и вернуться к прежним договоренностям. В последние дни на этом направлении наметился существенный прогресс, который, однако, выглядит достаточно хрупким с учетом всех колебаний на международной арене.

С начала апреля стартовала серия заседаний Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция): сперва в режиме видеоконференции, а затем и в очном формате. Так, на прошлой неделе представители стран встретились в Вене, куда прибыл и спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Стороны занялись поиском путей для того, чтобы облегчить бремя американских санкций в отношении Тегерана и снять проблемы, связанные с объемом выполнения Ираном своих обязательств. Главной же целью в перспективе является возвращение Вашингтона к ядерной сделке. Россия занимает в этом процессе активную позицию.

Несмотря на то, что сам факт проведения консультаций является обнадеживающим, а их участники, включая иранцев, позитивно отзываются о проделанной работе, все настоящие сложности еще только впереди. США и Иран озвучивают друг другу взаимоисключающие требования, отказываясь при этом вступать в прямые переговоры. Возможно, Лавров во вторник сумеет убедить иранскую сторону проявить большую гибкость, что придаст новый импульс начавшемуся процессу согласования позиций Вашингтона и Тегерана.

Непредсказуемые сложности

Помешать этому может внезапное обострение международной обстановки, связанное, например, с инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе. 11 апреля стало известно о произошедшей там аварии в распределительной электросети. Иранская сторона назвала произошедшее результатом диверсии и "проявлением ядерного терроризма", а также выступила с обвинениями в адрес Израиля.

Россия выразила надежду, что этот инцидент не станет "подарком" противникам СВПД и не испортит настрой участников консультаций по ядерной сделке, которые нацелены на реанимирование договоренностей. В МИД РФ также указали, что внимательно следят за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей. Кроме этого, на Смоленской площади подчеркнули, что в случае подтверждения информации о злонамеренных действиях данный умысел будет заслуживать решительного осуждения.

Еще одним моментом, способным негативно сказаться на диалоге по СВПД, стало решение Евросоюза продлить на год санкции против Ирана в связи с декларируемыми Западом нарушениями прав человека в этой стране. В ответ Тегеран заявил о приостановке сотрудничества с Брюсселем по вопросам прав человека, теме беженцев, борьбе с терроризмом, наркотрафиком. В условиях, когда количество направлений для взаимодействия сокращается, рассчитывать на конструктивный подход по таким темам, как ядерная сделка, становится все труднее. Не исключено, что глава российской дипломатии будет призывать своих иранских коллег воздержаться от шагов, которые могут существенно осложнить ход дальнейших переговоров.

Сотрудничество в борьбе с пандемией

Как отметили на Смоленской площади, несмотря на по-прежнему сложную эпидемическую обстановку в мире, сотрудничество России и Ирана по борьбе распространением коронавируса доказало свою востребованность и эффективность. "На сегодняшний день уже состоялись несколько поставок в ИРИ российской вакцины "Спутник V". Рассчитываем, что эффективный отечественный препарат поможет иранским друзьям как можно скорее одержать победу над вирусом в своей стране", - указали в российском дипведомстве.

Тем не менее даже в условиях пандемии, а также действия нелегитимных санкций против Тегерана в Москве с удовлетворением отмечают положительные показатели в двусторонней торговле. Одним из направлений дальнейшего развития экономических отношений в МИД РФ видят возможность подписания постоянного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Как заявили в министерстве, это должно позитивно сказаться на развитии экономики обеих стран, а также внести "весомый вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве в целом".

Активный диалог

Москва и Тегеран традиционно поддерживают активный политический диалог, и текущий год уже отметился рядом важных контактов по линии дипломатических ведомств. Так, в конце января по итогам заграничного турне главы МИД Ирана с остановкой в Москве стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. В числе насущных тем, по которым министры продемонстрировали единодушие, были вопросы по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха и в отношении СВПД.

Обе стороны выразили намерение содействовать региональным усилиям в создании зоны безопасности и экономического процветания в Закавказье, а также подтвердили готовность и впредь предпринимать попытки по спасению ядерной сделки, но при условии, что и США проявят конструктивный подход к работе. Тема СВПД, безусловно, будет в центре внимания и в повестке возможного визита замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Москву для встречи с его российским коллегой Сергеем Рябковым. Детали проведения этого визита прорабатываются сторонами с начала марта.

Вслед за министром иностранных дел Ирана в феврале Москву посетил спикер парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, передавший российскому президенту Владимиру Путину послание от духовного лидера ИРИ Али Хаменеи. В течение двух дней Галибаф встретился с рядом официальных лиц, включая Лаврова, председателя Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, секретаря Совбеза Николая Патрушева. По итогам переговоров Матвиенко подтвердила иранской стороне, что Россия "заинтересована развивать многоплановое сотрудничество, независимо от внешней конъюнктуры". Представитель Ирана в свою очередь выразил надежду на "удвоенный рост" показателей товарооборота с Россией и расширение инвестиционного сотрудничества с ЕАЭС.