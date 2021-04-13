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Пандемия COVID-19

МИД России предложил облегчить бремя долговых обязательств беднейших стран

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин указал, что наименее развитые страны и страны с низким уровнем дохода пострадали от пандемии в наибольшей степени

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Москва предлагает продлить приостановку выплаты долгов беднейшими государствами из-за сложностей, возникших у них в период пандемии коронавируса. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в своем видеовыступлении на мероприятии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), посвященном финансированию развития.

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"Очевидно, что наименее развитые страны и страны с низким уровнем дохода пострадали от пандемии нового коронавируса в наибольшей степени, - сказал он. - При этом многие из них столкнулись с затрудненным доступом к международному финансированию, что в очередной раз продемонстрировало недостатки действующей модели мировой финансовой архитектуры и глобального финансового управления".

В связи с этим Панкин предложил "продолжить коллективные усилия по облегчению бремени задолженности таких государств". "Готовы обсуждать дальнейшее продление инициативы по приостановлению обслуживания долговых обязательств беднейшими странами, которой уже успели воспользоваться более 40 развивающихся государств", - отметил он.

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