Лавров: РФ осуждает любые попытки сорвать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия осуждает любые попытки сорвать переговоры Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на Венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры", - сказал Лавров.

"Предметно обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как вы знаете, путь к сохранению плана, мы это не раз подчеркивали, лежит исключительно через его последовательную и полноценную реализацию всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности [ООН] 2231. Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить, и Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном", - сказал Лавров.

Министр добавил, что введение Евросоюзом новых санкций в отношении Ирана вызывает огромное количество вопросов, это большая ошибка. "Только сегодня узнал, что ЕС ввел санкции против целого ряда официальных лиц Ирана за якобы имевшее место нарушение прав человека. Я не видел пока полного текста, но уже сам факт взывает огромное количество вопросов, - сказал глава МИД РФ. - Если в ЕС отсутствует какая-либо координация, и правая рука не знает, что делает левая, то это беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе], то это уже не беда, это ошибка, которая хуже преступления".

Лавров еще раз подчеркнул, что РФ осуждает любые попытки подорвать процесс, который сейчас развивается в Вене между участниками СВПД. "Надеюсь, что наши европейские коллеги осознают неприемлемость такого рода действий и примут меры, чтобы не допустить срыва переговоров", - добавил министр.

Тегеран выражает готовность незамедлительно двигаться к возвращению к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при соответствующих шагах США, отметил Лавров. "Насколько мы понимаем, партнеры в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов", - сказал он.

Экстерриториальные санкции

Экстерриториальные санкции, которые вводят США и Евросоюз в отношении стран, сотрудничающих с Ираном, должны быть полностью ликвидированы, подчеркнул Лавров. "Вот эта экстерриториальность, которая сейчас наблюдается в действиях американской стороны, и Евросоюз идет по той же наклонной плоскости, катится в эту же сторону, заменяя все легитимные методы односторонними действиями. Эта экстерриториальность должна быть полностью ликвидирована. Об этом сейчас тоже в Вене ведутся переговоры", - сказал он. По словам Лаврова, полное возвращение США к выполнению СВПД должно включать в себя не только отмену санкций против Ирана, но и всех тех ограничений, которые вводятся на зарубежные компании за то, что они сотрудничают с этой страной.

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не располагают существенным запасом времени для возвращения всех сторон к выполнению достигнутых договоренностей, отметил Лавров. В этом контексте он напомнил о существовании американских законов, нацеленных на введение огромного количества санкций против Тегерана, а также о принятии иранским парламентом закона о стратегических мерах, который имеет свои временные рамки. "Эти рамки учитываются в тех контактах, которые сейчас проходят в Вене", - отметил глава МИД РФ. "Не думаю, что у нас есть много времени, но, очевидно, именно потому, что эти временные рамки существуют, те, кто хочет сорвать и похоронить СВПД, занимаются известными провокациями", - сказал Лавров.