Россия и Иран подписали соглашение о создании информационно-культурных центров

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Москва и Тегеран подписали межправительственное соглашение об учреждении и условиях работы информационно-культурных центров в России и Иране. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Сегодня подписали межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров России в Иране и Ирана в России, - сказал Лавров. - В нашей стране будут рады возможности ближе познакомится с древней самобытной иранской культурой".

Глава МИД РФ также обратил внимание на растущий интерес с иранской стороны "к языку, культуре, традициям нашей многонациональной, многоконфессиональной страны".