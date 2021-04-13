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Рябков заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса

Замглавы дипведомства подчеркнул, что терминология "цена" и "расплата" неприменима к действиям РФ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия отстаивает в Донбассе интересы русскоязычного населения, продолжит это делать и дальше. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления из США о том, что Россия "заплатит цену", если будет действовать агрессивно на востоке Украины.

"То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили. Во-вторых, хорошо приспособились. В третьих, вообще не считаем, что применима такая терминология "цена", "расплата". Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше", - сказал он.

Теги
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