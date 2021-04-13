{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рябков назвал заход кораблей США в Черное море попыткой играть на нервах у России

Москва призывает Вашингтон держаться подальше от Крыма и черноморского побережья РФ, заявил замглавы МИД
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвав такие действия попыткой играть на нервах у России, которая не принесет результатов.

На эту тему

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - подчеркнул Рябков.

Москва призывает Вашингтон держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России для его же блага, добавил замглавы МИД. "Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Рябков сообщил, что у посла РФ в США Антонова продолжатся консультации в Москве
Конкретные сроки его возвращения в Вашингтон пока не обсуждаются, отметил замглавы МИД РФ
Читать полностью