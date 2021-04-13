Рябков назвал заход кораблей США в Черное море попыткой играть на нервах у России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, назвав такие действия попыткой играть на нервах у России, которая не принесет результатов.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - подчеркнул Рябков.

Москва призывает Вашингтон держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России для его же блага, добавил замглавы МИД. "Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.