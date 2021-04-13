Ивана Советникова назначили главой Рослесхоза

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства РФ (Рослесхоз) стал Иван Советников. Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сергей Аноприенко, занимавший пост главы Рослесхоза, переходит в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, где будет работать в должности заместителя министра, - говорится в сообщении. - Распоряжение о его назначении также подписано".

Советников ранее был заместителем главы Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

До этого Советников возглавлял Комитет лесного хозяйства Московской области, был замдиректора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.