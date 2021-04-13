Россия и Иран рассмотрели роль стран региона в долгосрочном урегулировании в Карабахе

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия и Иран подчеркнули важность достижения долгосрочного политико-дипломатического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и рассмотрели роль стран региона, которую они могут сыграть в этом процессе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Обсудили обстановку в Нагорном Карабахе с учетом посреднических усилий России, которые позволяют поддерживать устойчивое прекращение огня. Мы подчеркнули важность преодоления последствий конфликта и в целом достижения его долгосрочного политико-дипломатического урегулирования на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов и рассмотрели ту роль, которую могут сыграть страны региона в этом процессе", - сказал глава МИД РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Ситуация в Сирии

РФ и Иран также договорились продолжить активное взаимодействие в рамках астанинского формата (Россия, Турция и Иран) по урегулированию конфликта в Сирии.

"Разумеется, сверились по текущей военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии. В целях скорейшего урегулирования кризиса в этой стране договорились и далее активно взаимодействовать в рамках астанинского формата вместе с нашими турецкими коллегами", - сказал Лавров.

15-я международная встреча по сирийскому урегулированию в астанинском формате прошла в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны - гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.