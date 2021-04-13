Лавров предложил главе Минобороны Германии ответить на вопросы РФ о ситуации с Навальным

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прояснить ситуацию вокруг Алексея Навального в ответ на ее заявление о желании получить информацию о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

"Если уж госпожа Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, я хотел бы, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления нам той информации [о ситуации с Навальным], которую от нас тщательно скрывают наши немецкие коллеги", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

По мнению Лаврова, Крамп-Карренбауэр может сыграть решающую роль в прояснении ситуации с Навальным, так как, по утверждению Берлина, отравляющие вещества были обнаружены в организме Навального в клинике Бундесвера. "Так что, как у нас говорят, сам бог велел госпоже Крамп-Карренбауэр внести ясность в те вопросы, которые легитимно и очень давно, но безрезультатно мы ставим перед немецкими коллегами", - отметил глава МИД РФ.

В воскресенье министр обороны ФРГ в своем Twitter призвала Россию объяснить, "куда и зачем перемещаются ее войска". Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.