Врио главы Северной Осетии отправляет в отставку правительство республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии будет во вторник отправлено в отставку. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на заседании республиканского кабмина.

"На заседании правительства республики врио руководителя республики Сергей Меняйло сообщил о том, что во вторник будет подписан указ об отставке кабмина", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

Действующее правительство республики было сформировано в 2016 году, его возглавлял Таймураз Тускаев. Его кандидатуру вносил на рассмотрение республиканского парламента бывший руководитель республики Вячеслав Битаров.