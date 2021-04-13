В Думу внесли на ратификацию изменения в соглашение о сотрудничестве по наркоборьбе в СНГ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашении о сотрудничестве государств-членов СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Текст документа размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Речь идет о протоколе, предусматривающем внесение изменений в соглашение от 30 ноября 2000 года. Документ был подписан 25 октября 2019 года в Москве на заседании Совета глав правительств СНГ.

Протоколом вводятся новые формы сотрудничества, предусматривающие проведение совместных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, спецопераций по выявлению, пресечению каналов транспортировки наркотиков через госграницы стран-членов СНГ; по пресечению использования банковских, коммерческих и других структур для отмывания доходов с незаконной наркоторговли; ликвидации подпольных нарколабораторий; уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур; пресечению использования интернета для распространения наркотиков.

Также протоколом конкретизируется перечень оперативной, статистической, научно-методической и иной информации о состоянии преступности в этой сфере, которой обмениваются стороны соглашения.

"Протокол содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ, в части, касающейся введения в соглашение таких форм осуществления сотрудничества сторон соглашения, как совместное проведение оперативно-разыскных мероприятий, специальных операций, а также создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия и расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предметом протокола являются "основные права и свободы человека и гражданина в части обмена сведениями о лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах в соответствии с национальным законодательством, в случае обеспечения сторонами конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора".