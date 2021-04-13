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Рябков: РФ сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность в случае обострения на Украине

По словам замглавы МИД, ответственность за эскалацию полностью ляжет на Киев и его западных кураторов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих граждан в случае обострения на Украине, однако ответственность за эскалацию полностью ляжет на Киев и его западных кураторов. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если произойдет какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить гарантированно собственную безопасность, безопасность наших граждан, где бы они ни находились, - сказал он. - Но ответственность за последствия подобного обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе".

По его словам, страны НАТО во главе с США сознательно превращают Украину в пороховую бочку, наращивая поставки военной продукции в эту страну. "Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку. <...> Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы натовские страны, демагогически рассуждающие о защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, озаботились бы тем, как обуздать воинственный дух своих клиентов в Киеве, как сделать, чтобы выполнялся Минский пакет мер, который абсолютно демонстративно отрицается нашими киевскими соседями", - отметил Рябков.

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