Песков: военные России и Азербайджана ведут плотный диалог по теме обломков "Искандеров"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тема, связанная с информацией Баку об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет "Искандер-М", обсуждается в плотном диалоге между военными России и Азербайджана. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли тема обнаружения обломков "Искандеров" в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе общения Путина и Алиева также тема сбитого в ноябре над Арменией вблизи границы с Азербайджаном российского вертолета Ми-24.

Ранее Алиев заявил, что обсуждал с президентом России 1 апреля информацию об обнаружении в городе Шуша обломков ракет "Искандер-М". Он также сообщил, что 4 апреля Минобороны Азербайджана направило российским коллегам официальный запрос по этой теме.

2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (АНАМА) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В тот же день пресс-секретарь президента РФ сказал, что ракеты "Искандер" не применялись в ходе эскалации конфликта в регионе осенью 2020 года.