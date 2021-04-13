Песков: главы регионов сами решают, участвовать ли им в партийных праймериз

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Администрация президента России не направляет главам регионов указаний о необходимости участия в партийных праймериз, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Губернаторы в этом плане абсолютно самостоятельны. Не нужно считать, что каждое их действие связано с какой-то "указиловкой" из Кремля", - сказал он.

Ранее издание "Ура.ру" сообщило о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин якобы намерен баллотироваться в депутаты Госдумы и участвовать в партийных праймериз.