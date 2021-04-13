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Песков заявил, что Кремль пока не получал запросов от Киева на разговор Путина с Зеленским

Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель ранее сообщило о направлении запроса на проведение разговора с российским лидером

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Кремль за последние дни не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли", - сказал представитель Кремля.

 Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что украинская сторона направила запрос на проведение разговора Зеленского с Путиным.

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