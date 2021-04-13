Путин 13 апреля посетит координационный центр кабмина

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник побывает в координационном центре правительства России. Помимо этого, у российского лидера запланированы закрытые встречи и международные телефонные разговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент посетит координационный центр правительства России", - сказал он.

Песков добавил, что, помимо этого, во вторник у главы государства запланировано много отдельных закрытых встреч в Кремле, а также могут состояться международные телефонные разговоры. "У президента сегодня активный день международной телефонной дипломатии - несколько телефонных разговоров запланировано", - указал он, добавив, что Кремль в течение дня будет информировать о содержании этих бесед.