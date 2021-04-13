Володин опроверг слухи об отсутствии кворума на заседаниях Госдумы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слухи об отсутствии кворума на пленарных заседаниях Госдумы не имеют под собой оснований.

По его словам, такой вопрос задал ему на брифинге журналист, сославшись на заявление одного из депутатов Госдумы о том, что в зале пленарных заседаний присутствует, как правило, не более 100 депутатов из 450.

"Здесь как раз присутствует у нас фотограф. Сфотографируйте зал и отправьте тому журналисту, который подверг сомнениям кворум наш, ссылаясь на депутатов", - заявил Володин на пленарном заседании во вторник. Спикер отметил, что фракция КПРФ присутствует практически в полном составе, "Единая Россия" - всегда в полном составе, "Справедливая Россия" - 100 процентов". "А фракция ЛДПР участвует в заседании исходя из решения, которое принято руководителем фракции, когда обязательно соблюдается безопасное расстояние между депутатами, учитывая, что мы в ситуации, связанной с пандемией, находимся. И депутаты, отсутствующие здесь, находятся в своих рабочих кабинетах", - добавил Володин.

"Не буду эту фамилию [депутата] называть, потому что не имею права, но фамилия есть такая среди нас", - отметил председатель нижней палаты парламента и напомнил о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского наказывать за такие заявления. "Зачем дискредитировать парламент, у нас и так много вызовов. Начинаем изнутри разваливать", - посетовал Володин.