Путин обсудил с президентом Филиппин поставки "Спутника V"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении по итогам беседы. - Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины".

В разговоре, который состоялся по инициативе филиппинской стороны, лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в 2021 году 45-летия установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, подчеркнули традиционно дружественный и взаимовыгодный характер двусторонних связей. "Обсуждены актуальные темы российско-филиппинской повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях", - добавили в Кремле.