Песков: радикальные точки зрения на ТВ по Украине не имеют ничего общего с позицией России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Звучащие на российском телевидении радикальные точки зрения по ситуации на Украине не имеют отношения к официальной позиции Москвы, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На российском государственном и негосударственном телевидении выступают самые разные люди. Там представлена достаточно широкая палитра мнений, - сказал представитель Кремля. - Действительно, там иногда возникают очень жаркие споры, где высказываются разные, в том числе и достаточно крайние, точки зрения". "Они, конечно, не имеют никакого отношения к официальной позиции [Москвы]. Скорее, это зеркальное отражение многогранного общественного мнения в России", - добавил пресс-секретарь президента.

Как отметил Песков, события вокруг Украины вызывают "самый живой интерес и приковывают к себе внимание россиян".