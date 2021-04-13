Песков: некоторые страны хотят оправдать "российской угрозой" свои недружелюбные шаги

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Звучащие из некоторых государств заявления о якобы имеющей место российской угрозе призваны оправдать недружелюбные шаги этих стран. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сама Россия ни для кого никогда не представляла угрозы. Любые рассуждения сейчас о том, что Россия - это угроза и на эту угрозу нужно отвечать, - это ни что иное, как попытки найти, создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия", - сказал он.

Как отметил Песков, в течение "последних лет ста" было много ситуаций, когда угрожали России: "Тогда Россия отвечала".