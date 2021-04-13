Комитет СФ предлагает обсудить идею уточнения законов по голосованию в больнице в пандемию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предлагает рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в избирательное законодательство РФ по определению порядка голосования на выборах в обсерваторах и медицинских учреждениях в период пандемии.

"С нашей точки зрения, данные идеи заслуживают рассмотрения и всесторонней оценки, в том числе с точки зрения необходимости и возможности законодательного решения обозначенных вопросов", - говорится в проекте заключения комитета СФ по докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2020 год. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В нем отмечается, что уполномоченный в своем докладе предлагает разработать дополнения в избирательное законодательство "в части уточнения порядка организации голосования в обсерваторах и медицинских учреждениях в период чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний".

Доклад уполномоченного будет представлен на пленарном заседании СФ в среду.