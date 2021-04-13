Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минпромторга и одного первого зама

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил директоров департаментов Минпромторга Алексея Ученова и Василия Шпака заместителями министра промышленности и торговли. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном ​​​​​портале правовой информации.

Замглавы министерства Василий Осьмаков стал первым заместителем министра промышленности и торговли. Также Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба в связи с его переходом на другую работу.

Глава Минпромторг Денис Мантуров объяснил кадровые перестановки стоящими перед министерством задачами, ориентацией на проектный подход и сервисную модель в работе с промышленностью. "Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание фонда развития промышленности, создание государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также меры поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции", - приводит пресс-служба слова Мантурова.

Осьмаков был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ в 2016 году, до этого занимал должность директора департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга. Он курирует такие направления, как стратегическое развитие, регулирование внешней торговли и поддержку экспорта, промполитика в сфере импортозамещения, инвестполитика в промышленности и т. д. Теперь к этому добавятся фармотрасль и меддицинская промышленность, а также лицензирование лекарственных средств, находившиеся в ведение Цыба.

Ученов ранее возглавлял департамент стратегического развития и корпоративной политики министерства, эти же вопросы и будет курировать в ранге замминистра. Шпак, являвшийся директором департамента радиоэлектронной промышленности, будет курировать развитие электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности.

Год назад правительство РФ сократило число заместителей министра промышленности и торговли с 11 до 10 человек. Однако теперь Мишустин подписал распоряжение об увеличении числа замов главы Минпромторга РФ до 11. Теперь заместителями министра являются Василий Осьмаков, Михаил Иванов, Виктор Евтухов, Алексей Беспрозванных, Олег Бочаров, Гульназ Кадырова, Александр Морозов, Олег Рязанцев, Алексей Груздев, Алексей Ученов и Василий Шпак.