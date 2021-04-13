Комитет СФ предлагает подготовить закон о недопущении вовлечения детей в незаконные акции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предлагает уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой подготовить законодательные предложения, направленные на недопущение случаев вовлечения детей в участие в несанкционированных протестных акциях.

"В начале 2021 года состоялись митинги с привлечением несовершеннолетних к протестным акциям. Полагаем, что следует обратить внимание уполномоченного на целесообразность провести анализ практики реализации конституционного права граждан РФ собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, и на этой основе подготовить законодательные предложения по пресечению вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги", - говорится в проекте заключения комитета по докладу о деятельности омбудсмена за 2020 год (документ есть в распоряжении ТАСС).

Предварительное обсуждение доклада уполномоченного прошло на заседании комитета СФ во вторник. Москалькова представит доклад сенаторам на пленарном заседании СФ в среду.

Как сообщила ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, в частности, около 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях протеста в разных регионах РФ 23 января. При этом она отметила, что несовершеннолетние в основном пришли на несанкционированные акции из любопытства.