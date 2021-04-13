Александр Шойтов назначен замглавы Минцифры

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность замглавы Минцифры Александра Шойтова. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Шойтова Александра Михайловича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", - говорится в документе.

В пресс-службе Минцифры поясняют, что в должности заместителя министра Шойтов будет отвечать за формирование госполитики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности, создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли. Также замглавы Минцифры будет курировать федеральный проект "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Также в министерстве добавили, что Шойтов окончил институт криптографии связи и информатики АМБ РФ, затем проходил военную службу до 2021 года. В 2020 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.