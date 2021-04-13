Володин прокомментировал попытки США умолчать о роли СССР в покорении космоса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сильные страны признают успехи своих конкурентов, в то время как слабые стараются их не замечать. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытки США умолчать о роли СССР в покорении космоса.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Космос в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе политическое значение. Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать", - сказал Володин.

Спикер заметил, что "США слабой [страной] не назовешь, значит, они слабеющие". "Если страна признает очевидное, значит, она сильная", - добавил он.

"Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занять подобающее место и кому-то придется подвинуться", - резюмировал председатель Госдумы.

Ранее Госдепартамент США опубликовал на своей русскоязычной странице в Facebook сообщение по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, не упомянув при этом имя первого космонавта Юрия Гагарина. Внешнеполитическое ведомство США также опубликовало сообщение по случаю юбилея на своей странице в Twitter, поздравив с праздником всех американских астронавтов и не упомянув первого советского космонавта.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. Исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.