Косачев заявил, что Украина вне зависимости от воли Кулебы - часть "русского мира"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Принадлежность украинцев к "русскому миру" не является геополитическим фактором, а атака киевских властей на русский язык противоречит заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о принадлежности страны к миру демократии. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее глава украинского МИД на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках визита в Брюссель заявил, что Украина "никогда не станет частью "русского мира", и что она "принадлежит к миру демократии, к западному миру".

"Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы говорит лишь о том, какая, с позволения сказать, каша царит в головах украинских политиков, которые в один котел в своих публичных заявлениях сваливают и геополитику, и ценности, и этно-лингвистические вопросы. Давайте по порядку. Украина вне зависимости от воли господина Кулебы является частью "русского мира", поскольку половина ее населения говорит по-русски. Это не геополитический фактор, а сугубо этнический, как франкофония или британское Содружество", - сказал Косачев.

Он напомнил, что киевские власти начали беспрецедентную атаку на права русского населения, запретив даже в сфере бытовых услуг говорить на родном языке. "Но тогда это резко противоречит заявлению министра о том, что Украина принадлежит к миру демократии. Пока она явно принадлежит к миру массовых нарушителей прав человека и, соответственно, попрания базовых норм демократии", - подчеркнул сенатор.

При этом у него не вызывает сомнений "тот факт, что нынешнее украинское руководство всей душой уже в "западном мире". "Однако, вспоминая прямые последствия, которые повлек за собой этот геополитический выбор для Украины, начиная с роли тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена в отставке генпрокурора, чем нынешний глава Белого дома весьма гордится, и заканчивая неприглядной ролью Запада в текущей истории с "Мотор Сич". Еще более спорным выглядит громкий тезис Кулебы о том, что, дескать, Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Не только позволит, но даже активно помогает, как мы видим", - указал Косачев.

"Угроза демократии и суверенитету Украины таится не в раздуваемом киевскими политиками пугале "русского мира", который подразумевает лишь элементарное уважение прав собственных граждан и выполнение норм соответствующих европейских конвенций, а именно в односторонней прозападной ориентации постмайданных властей Украины, последовательно разрушающих и демократию, и суверенитет страны под предлогами борьбы с Россией", - заключил парламентарий.