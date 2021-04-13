{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян

Как отметил президент РФ, нужно, чтобы из регионов поступала обратная связь
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Информация о проблемах россиян в регионах, поступающая властям, должна быть объективной, а не "причесанной". Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник во время посещения координационного центра правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве.

"Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
МИД РФ: Россия ожидает дальнейшего наращивания сотрудничества с Джибути после выборов
Действующий президент республики Исмаил Омар Гелле одержал победу, получив 98,58% голосов
Читать полностью