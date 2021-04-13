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Посол ФРГ в России по своей инициативе провел закрытую встречу с депутатами Госдумы

Речь шла о перспективах двухстороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, сообщил один из участников встречи

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр во вторник провел закрытую очную встречу с членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, разговор состоялся по инициативе немецкого дипломата. Об этом ТАСС сообщил один из участников встречи.

"Речь шла о перспективах сотрудничества двухстороннего в культурно-гуманитарной сфере, в области межобщественных отношений, гражданского общества, а также как парламентарии двух стран могут способствовать тому, чтобы эта кооперация протекала перспективно в интересах обеих сторон", - сказал собеседник ТАСС, уточнив, что правозащитные вопросы в ходе встречи не затрагивались.

Во встрече приняли участие представители всех фракций Госдумы, а также глава комиссии Василий Пискарев.

Сам посол после встречи отказался отвечать на вопросы корреспондента ТАСС.

Теги
ГерманияРоссияПискарев, Василий Иванович
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