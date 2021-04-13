Слуцкий назвал опасной тактикой разжигание антироссийских настроений на Украине

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Разжигание антироссийских настроений со стороны США и НАТО на Украине может привести к обострению ситуации на юго-востоке страны, Россия при этом будет защищать своих граждан. Об этом ТАСС во вторник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания руководства Североатлантического альянса и МИД Украины.

"США и НАТО активно провоцируют на Украине всплеск новых антироссийских настроений и подталкивают к силовому сценарию на Донбассе. Это очень опасная тактика, которая может привести к реальному военному обострению на юго-востоке Украины в рамках внутриукраинского конфликта", - сказал Слуцкий, заметив, что вина за такое развитие событий "будет полностью лежать на Брюсселе и Вашингтоне".

Слуцкий напомнил, что РФ раньше уже озвучила свою позицию о том, что будет вынуждена защищать своих граждан. "Но на военные провокации мы не собираемся поддаваться", - подчеркнул он.

Комментируя высказывания главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина никогда не станет частью русского мира, Слуцкий указал, что после этих слов "Русь не перестанет быть Киевской, а украинский и русский народы братскими". "Подпевалам коллективного Запада при нынешней украинской хунте не под силу переписать историю, разорвать вековые культурные, языковые и просто родственные связи между россиянами и украинцами. Подождем и вспомним кольцо Соломона. Пройдет и это", - резюмировал глава комитета.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Кулебой в Брюсселе во вторник заявил, что блок поддерживает Украину не только на словах, но и на деле, альянс в прошлом уже ввел санкции и разместил свои войска у границ с РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что западные страны закрывают глаза на военные приготовления Украины в Донбассе. Он предупредил, что те, кто пытаются развязать новую войну в Донбассе, могут разрушить Украину, и выразил надежду, что Запад во главе с США не будет подталкивать Киев к военной авантюре.