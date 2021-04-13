Путин и Байден обсудили по телефону возможность личной встречи и глобальную стабильность

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили во вторник по телефону возможность личной встречи в ближайшие месяцы, сообщили в Кремле и Белом доме.

Этот разговор стал для глав государств вторым с момента вступления Байдена в должность, первый состоялся 26 января. Как подчеркнули в пресс-службе российского лидера, на этот раз инициатором беседы стал президент Соединенных Штатов.

ТАСС собрал главное из того, о чем говорили лидеры.

Личная встреча

В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". В Кремле подтвердили предложение американского президента "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".

Глобальная стабильность

Путин и Байден выразили готовность продолжать диалог "по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности", а американский президент высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и налаживании "стабильного и предсказуемого взаимодействия" по некоторым проблемам, включая иранскую ядерную программу, отметили в пресс-службе Кремля.

В сообщении Белого дома подтверждается желание Байдена построить "стабильные и предсказуемые отношения с Россией" и продолжить диалог по стратегической стабильности. Вместе с тем в нем утверждается, что американский лидер "ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов".

Украина

Как утверждают в Белом доме, американский президент выразил обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границей и призвал к "деэскалации напряженности". Он также подчеркнул приверженность Вашингтона "суверенитету и территориальной целостности Украины".

В Кремле отметили, что Путин изложил Байдену "базирующиеся на минском комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

Саммит по климату

В Кремле также отметили, что Байден подтвердил приглашение Путина на саммит по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля. В сообщении Белого дома эта тема не затронута.

Первая беседа

Впервые Путин и Байден поговорили по телефону 26 января. Беседа продолжалась чуть больше 35 минут. В ней лидеры, в частности, выразили удовлетворение состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении СНВ-3, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, торгово-экономической и других сферах, международные отношения и другие вопросы.