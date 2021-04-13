Косачев назвал глобальной новость о возможной скорой встрече Путина и Байдена

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новость о возможной скорой личной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена глобальна по масштабам, значимости и перспективам. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Самое главное - возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что преуменьшать проблемы было бы неправильно, но, когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга, это уже немало.

Сенатор полагает, что у сегодняшнего разговора двух президентов, в отличие от первого, есть несколько моментов, реально задающих направления движения вперед. "Во-первых, это взаимная готовность обсуждать все накопившиеся вопросы в интересах обеспечения стратегической стабильности. Очень важный шаг вперед", - отметил Косачев.

Также позитивным моментом он назвал взаимное желание "расчистить, насколько это возможно, двустороннюю повестку дня, чтобы не создавать ненужных помех в совместной работе по первому пункту". "В-третьих, фиксация разногласий, но без их драматизации (во всяком случае, насколько это можно судить, исходя из содержания пресс-релизов)", - добавил вице-спикер СФ.

Сенатор также считает показательным, что именно Байден позвонил Путину. "Во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени", - заключил парламентарий.

О разговоре президентов

Президент США Джо Байден позвонил во вторник президенту России Владимиру Путину. Как сообщили в пресс-службе Кремля, американский лидер предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности. Путин, как сообщается, изложил Байдену подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на Минских соглашениях. Оба президента условились дать указания соответствующим ведомствам РФ и США проработать затронутые в разговоре вопросы.