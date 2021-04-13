Москва сожалеет, что Япония не консультируется с Россией перед сливом воды с "Фукусимы-1"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Москва сожалеет, что Токио не счел нужным проводить консультации с РФ перед решением о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на одобренный правительством Японии план осуществить сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение", - указала Захарова.

Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия такого слива на морскую среду, отметила Захарова.

"Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан", - говорится в документе.

При этом Россия исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс, указала Захарова. "Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства", - подчеркивается в комментарии.