Эксперт: Байден попытался смягчить конфронтацию после скандальных высказываний о Путине

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся во вторник по инициативе Вашингтона, свидетельствует в том числе о желании Белого дома смягчить ситуацию после скандальных высказываний лидера США. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Байден и его администрация пытаются сделать российско-американскую конфронтацию управляемой, смягчить ситуацию, которая возникла после скандального интервью президента США. Байден предложил Путину провести саммит на территории третьей страны, чтобы сохранить соответствующую двуединую модель - конфронтацию и избирательное сотрудничество, и не допустить прекращение диалога с РФ по тем вопросам, которые интересуют США", - сказал он.

По мнению Суслова, предложение о саммите в третьей стране, с которым выступила американская сторона, является ответом на предложение Путина провести открытый диалог. "С точки зрения администрации Байдена, вопрос реагирования на предложение Путина о видеоконференции лидеров в прямом эфире уже закрыт, потому что Байден предложил ему провести полноценный саммит и обсудить всю повестку российско-американских отношений, в том числе там, где имеется жесткое соперничество, в том числе по Украине", - отметил аналитик.

Серия же заявлений со стороны России о пересмотре отношений с США вызвала в Вашингтоне озабоченность, что они могут "приобрести неконтролируемый характер", а США хотели бы этого избежать, считает специалист. "Администрация Байдена подчеркивает, что, несмотря на конфронтацию с РФ и сдерживание, она заинтересована в диалоге по целому ряду проблем, среди которых и контроль над вооружениями и стратегическая стабильность после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)", - добавил он.

В какой-то мере, по словам Суслова, состоявшийся разговор прояснил и позицию США по обострению ситуации в Донбассе. "Вашингтон хочет дать понять, что та эскалация, которая сейчас происходит, является украинской самодеятельностью, а не инспирирована со стороны США и вряд ли соответствует американским интересам", - пояснил аналитик.

Пространство для диалога

Рассуждая о темах, которые могут затронуть президенты России и США в ходе личной встречи, эксперт прежде всего упомянул повестку стратегической стабильности. "Предложение Байдена провести встречу также свидетельствует о том, что США уже выработали какую-то позицию по этому вопросу, - продолжил он. - Россия уже давно передавала в Вашингтон свои предложения о том, как может выглядеть архитектура стратегической стабильности после продления ДСНВ".

Байден, подчеркнул Суслов, не обойдет стороной и те проблемы, в которых США постоянно обвиняют Россию, хотя по этим темам "вряд ли будет какой-то конструктивный диалог". По мнению специалиста, лидеры стран могут обсудить ближневосточную проблематику с упором на иранскую ядерную программу и переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий, взаимодействие по климату и консульско-визовую войну.

Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".