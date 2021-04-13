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Меликов назначил Эмина Мерданова новым главой Минтуризма Дагестана

В Министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов работает с сентября 2020 года

МАХАЧКАЛА, 13 апреля./ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов вместо арестованного по делу о создании преступной группы руководителя регионального Минтуризма назначил Эмина Мерданова. Соответствующий указ глава региона подписал во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе Меликова.

"Временно исполняющим обязанности министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана назначен первый замглавы Минтуризма республики Эмин Мерданов. Соответствующий указ глава региона Сергей Меликов подписал сегодня, 13 апреля", - сказал собеседник агентства.

Эмин Мерданов в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2016 году - магистратуру этого же вуза по специальности "Востоковедение и африканистика". В 2017 году - ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", магистратура со знанием иностранного языка по специальности "Менеджмент".

После этого работал в различных ведомствах в Москве, в том числе в Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

С сентября 2020 года работает в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

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