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В СБ ООН по инициативе РФ обсудят защиту Сирии и других стран от политического давления

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН пройдет 16 апреля

ООН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия проведет в пятницу неформальное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросам, касающимся бездоказательных обвинений в отношении Сирии и других стран в применении оружия массового поражения. Об этом сообщил во вторник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

"16 апреля мы проводим неформальную виртуальную встречу СБ ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества - прим. ТАСС) по теме защиты развивающихся государств от политического давления под предлогом бездоказательных обвинений в использовании оружия массового поражения, - написал он. - Особый фокус, разумеется, на Сирию, которая подвергается особо изощренной кампании со стороны Западных государств в последнее время".

"Нас очень тревожит продолжающаяся политизация работы ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), репутация которой серьезно пострадала из-за вскрывшихся масштабных нарушений со стороны ее Техсекретариата в ряде эпизодов по сирийскому "химдосье", - добавил Полянский.

"В роли докладчиков выступит ряд экспертов в области нераспространения, список которых мы распространим позже с тем, чтобы они раньше времени не столкнулись с давлением со стороны тех, кто не заинтересован в выправлении вышеупомянутых тенденций", - уточнил первый заместитель постпреда России при ООН.

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