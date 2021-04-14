Секретарь СБ РФ обсудит в Севастополе темы межнациональных отношений и экстремизма в Крыму

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в среду проведет в Севастополе совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Секретарь СБ РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах и в Крыму. Предыдущее окружное мероприятие состоялось 23 марта в Ханты-Мансийске, а совещание по Крыму Патрушев в последний раз проводил в ноябре прошлого года в режиме видеоконференции. Секретарь Совбеза тогда уделил особое внимание мерам по обеспечению информационной безопасности на полуострове, отметив возросшую интенсивность иностранных технических разведок. В частности, как отмечал Патрушев, спецслужбы США, Украины и других стран ведут постоянную работу по поиску уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие.

Патрушев на совещании в прошлом ноябре сообщал также, что с начала 2020 года в Крыму было предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая четыре теракта. Он обращал внимание и на "попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путем распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера". Кроме того, на совещании затрагивались темы, касающиеся эпидемической ситуации, безопасности дорожного движения, социальной защищенности военнослужащих и правоохранителей в Крыму, и другие вопросы безопасности.