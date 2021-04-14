Захарова: МИД России делает свою часть работы по подготовке встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Организация встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в компетенции администрации президента, МИД РФ делает свою часть работы в этом отношении. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции " Вести ФМ ".

"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В связи с этим она напомнила о недавней встрече в кулуарах в Нью-Дели министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, которая произошла "действительно, случайно". "Она стала также одним из не скажу, что элементов подготовки [встречи президентов], но способом обсуждения этой проблематики", - добавила Захарова.

Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".