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Захарова: МИД России делает свою часть работы по подготовке встречи Путина и Байдена

В целом организация встречи лидеров России и США находится в компетенции администрации президента, отметила официальный представитель министерства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Организация встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в компетенции администрации президента, МИД РФ делает свою часть работы в этом отношении. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

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"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В связи с этим она напомнила о недавней встрече в кулуарах в Нью-Дели министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по климату Джона Керри, которая произошла "действительно, случайно". "Она стала также одним из не скажу, что элементов подготовки [встречи президентов], но способом обсуждения этой проблематики", - добавила Захарова.

Путин и Байден во вторник провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария Владимировна
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