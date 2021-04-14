МИД России намерен разбираться с информацией о вызове посла в МИД Швеции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Москва будет разбираться с информацией о вызове посла России в Швеции в МИД королевства. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции " Вести ФМ ".

"Новость только что пришла, с ней нужно разбираться, о чем идет речь. Странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки. Удивительно, что же случилось на этот раз. Где же подводные лодки?" - сказала Захарова.

Во вторник глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД королевства в связи с якобы осуществленными РФ в период с декабря 2017 по май 2018 года кибератаками на Федерацию спорта Швеции.

Шведская прокуратура сообщила во вторник в пресс-релизе, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных РФ в период с декабря 2017 года по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой РФ, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД РФ не раз напоминали, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.