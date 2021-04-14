Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта в Донбассе

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди".

Захарова также обратила внимание на то, как Евросоюз, забыв об обязательствах, которые принимались коллективно в рамках других организаций, наблюдает за происходящим в Донбассе. "ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", - указала официальный представитель.