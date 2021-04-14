Захарова заявила, что НАТО подстрекает Киев к продолжению конфликта в Донбассе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Североатлантический альянс (НАТО) подстрекает украинский истеблишмент к поддержанию напряженности в Донбассе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".
"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом, - сказала она. - При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди".
Захарова также обратила внимание на то, как Евросоюз, забыв об обязательствах, которые принимались коллективно в рамках других организаций, наблюдает за происходящим в Донбассе. "ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", - указала официальный представитель.
Она добавила, что до сих пор со стороны ЕС не были выражены озабоченность и требования к официальному Киеву покаяться не просто в передислокации войск, а в убийстве мирного населения. "Вы же не найдете ни одного публичного призыва - жесткого - Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие. Ничего из этого не было", - подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, Евросоюз, наоборот, ужесточил риторику не в отношении киевского режима, а в отношении РФ, возложив ответственность за провал всего, что происходит на Украине, на Москву. "Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и, в том числе, оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договоренностей, - мы свою часть работы сделали", - отметила она.