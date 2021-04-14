{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Алексея Русских

Президент России Владимир Путин ранее назначил его врио главы Ульяновской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Алексея Русских, которого президент РФ Владимир Путин ранее назначил врио главы Ульяновской области.

На эту тему
Биография врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских
Биография врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

Путин 8 апреля принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Русских врио главы региона. До сегодняшнего дня Русских был зампредом комитета Совфеда по экономической политике, его сенаторские полномочия должны были окончиться в сентябре 2023 года.

"Алексей Юрьевич получил блистательное образование, прошел хорошую парламентскую школу: и в Государственной думе, и в Совете Федерации очень себя активно проявил, был заместителем председателя комитета [Совфеда] по экономической политике. В общем, вырос до того, чтобы ему было такое доверие оказано президентом. Надеемся, что в сентябре в день единого голосования избиратели окажут ему доверие", - сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаМорозов, Сергей ИвановичРоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
Захарова считает, что США с их политикой не должны требовать от России предсказуемости
Официальный представитель МИД РФ отметила, что за последние 10 лет Соединенные Штаты "стали самым непредсказуемым государством"
Захарова считает, что США с их политикой не должны требовать от России предсказуемости
Читать полностью