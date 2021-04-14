Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Алексея Русских

Путин 8 апреля принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Русских врио главы региона. До сегодняшнего дня Русских был зампредом комитета Совфеда по экономической политике, его сенаторские полномочия должны были окончиться в сентябре 2023 года.

"Алексей Юрьевич получил блистательное образование, прошел хорошую парламентскую школу: и в Государственной думе, и в Совете Федерации очень себя активно проявил, был заместителем председателя комитета [Совфеда] по экономической политике. В общем, вырос до того, чтобы ему было такое доверие оказано президентом. Надеемся, что в сентябре в день единого голосования избиратели окажут ему доверие", - сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.