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ЦИК передал думский мандат Курдюмова депутату Госсобрания Якутии от ЛДПР

Александр Курдюмов ранее вошел в состав Центризбиркома России по квоте нижней палаты парламента

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России передал вакантный мандат депутата Госдумы от ЛДПР Александра Курдюмова, который стал членом нового состава ЦИК, депутату Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Гаврилу Парахину. Такое решение было принято на заседании комиссии.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Парахину Гаврилу Павловичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Комиссия приняла решение зарегистрировать Парахина депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Ранее Курдюмов вошел новый состав Центризбиркома России по квоте нижней палаты парламента. Из всех членов ЦИК пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой.

Теги
РоссияКурдюмов, Александр БорисовичЯкутия
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