Посла США пригласили к помощнику президента России Ушакову

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан был в среду приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову", - сказали в дипведомстве.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее в Вашингтоне заявили, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.