Лавров: конкурс "Лидеры России" поможет РФ продвигать объединительную глобальную повестку

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры России" способствует развитию объединительной международной повестки дня, которую продвигает Москва. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к иностранным участникам конкурса. Оно было показано в среду на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной презентации международного направления конкурса.

"Убежден: свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса "Лидеры России". Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств. Видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается международный трек конкурса "Лидеры России", - сказал Лавров.

"Современная Россия - это не только страна великой истории, но и страна больших возможностей, полностью открытая миру. В международных делах мы продвигаем объединительную, устремленную в будущее повестку дня. Успешно развиваем разноплановое сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, проявляющими встречный интерес. Особое внимание уделяем развитию образовательных, гуманитарных связей, контактов между людьми", - отметил министр.

Глава МИД РФ обратил внимание, что конкурс "Лидеры России" - это отличная возможность проявить себя в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом. "Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты, - напомнил он. - Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса "Лидеры России" хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители - стать гражданами России по ускоренной процедуре".