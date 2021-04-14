Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи Путина и Байдена

"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие варианты места и времени встречи президентов прорабатываются.

"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - отметил Песков.

Он отметил, что "стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения". "Безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, о чем Путин мог бы поговорить с Байденом, кроме актуальных международных вопросов.

"Пока нет никакой подготовки к этой встрече, поэтому так ставить вопросы пока преждевременно", - объяснил представитель Кремля, говоря о том, планируют ли Путин и Байден обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины.

По его словам, тон телефонного разговора Путина и Байдена был деловым. Он добавил, что по обилию тем, которые были затронуты с двух сторон, по результатам этого разговора можно сделать вывод, что "беседа была достаточно продолжительная по времени". Представитель Кремля уточнил, что президенты не обсуждали тему Алексея Навального.

Онлайн-саммит по климату

Кремль по-прежнему изучает приглашение США Путину об участии в онлайн-саммите по климату, добавил Песков. "Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией проведения этого виртуального саммита. До этого просто был дефицит информации: как будет, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли заключительный документ, и так далее. На все эти вопросы мы только-только начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем", - сказал он.

Во вторник в Кремле отметили, что Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ подтвердил приглашение Путина на саммит по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.