Песков: деэскалация на Украине возможна только при отказе украинских ВС от провокаций

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Деэскалация на территории Украины может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пришли ли президенты России и США по итогам телефонного разговора к пониманию в отношении этого вопроса.

Американский лидер позвонил во вторник президенту России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Байден предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримой перспективе, а также высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности. Путин, как сообщается, изложил американскому коллеге подходы к политическому урегулированию на Украине, базирующиеся на минских соглашениях. Лидеры условились дать указания соответствующим ведомствам РФ и США проработать затронутые в разговоре вопросы.