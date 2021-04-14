Госдума закрепила приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении пакет законопроектов, закрепляющих приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

Во всех трех кодексах теперь будет прописано, что "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации". Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Как отметил ранее глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "таким образом, конституционные гарантии верховенства основного закона на территории Российской Федерации получат свое отражение в нормах отраслевого законодательства - жилищного, земельного и трудового".

В статье 79 Конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ. Такое изменение в основной закон вступило в силу по итогам прошедшего летом 2020 года общероссийского голосования по поправкам к конституции.

В развитие указанных норм уже внесены поправки в шесть кодексов и более 100 федеральных законов.