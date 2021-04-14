Совфед одобрил закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, обязывающий кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.

Законопроект был разработан и внесен в Госдуму членами комиссий обеих палат парламента по предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Закон обязывает таких кандидатов маркировать свою агитационную продукцию. Эти же нормы коснутся и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним документ относит кандидатов, которые сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководили ими, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иностранных агентов или же работали в иностранном СМИ-иноагенте.

Кроме того, закон обязывает кандидатов, имеющих или имевших ранее судимость, указывать эти сведения в подписном листе после указания своего отчества. Уточняется также, что подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Политические партии должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Такая информация должна занимать при этом не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Кроме того, выступление кандидата-иноагента на партийном агитационном мероприятии должно будет предваряться и сопровождаться информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат-иноагент.

Закон устанавливает, что если гражданин-иноагент вносит добровольное пожертвования в избирательный фонд, то в платежном документе необходимо указать статус иноагента такого гражданина.

Запрет на воспрепятствование выдвижению кандидата

Также запрещается иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Организациям и СМИ-иноагентам запрещается способствовать или препятствовать "достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума".

Как отмечают сенаторы, закон сохраняет за иностранными агентами и аффилированными с ними лицами их конституционное право избираться и быть избранными и "создает реальные условия для того, чтобы избиратели были полностью проинформированы о кандидатах, которые собираются баллотироваться".